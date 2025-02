Città

SARONNO – I problemi sono iniziati intorno alle 9,30 quando diversi negozi e abitazioni private si sono ritrovate senza corrente elettrica.

Immediate le chiamate alla società che gestisce il servizio che ha registrato tre diverse zone critiche: in via Molino, via Carcano e via Caduti della Liberazione.

Al momento il guasto sembra aver lasciato senza fornitura elettrica circa 500 utente tra privati e attività commerciali. La corrente elettrica è mancata per qualche minuto anche in Municipio ma è tornata, a differenza di quanto avvenuto a ridosso del centro, nel giro di pochi minuti. Secondo le previsioni i tecnici dovrebbero risolvere il problema entro le 11,30.

In mattinata diversi saronnesi hanno fatto i conti con uno stop anche dei collegamenti internet di diversi operatori ma al momento non si sa che legame ci sia tra i due problemi.

