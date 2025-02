Città

SARONNO – Nessuna tariffazione puntuale, ma un sistema di misurazione e contabilizzazione della frazione indifferenziata con sacchi dotati di codici a barre, la riorganizzazione della piattaforma ecologica con un centro del riuso, il potenziamento della vigilanza e della videosorveglianza, oltre all’installazione di macchine compattatrici per il conferimento di lattine e bottiglie di plastica in cambio di gettoni utilizzabili in una rete convenzionata di negozi. E ancora il ritiro a domicilio di pannolini e pannoloni, il rafforzamento della raccolta del verde, mezzi più ecologici per la raccolta a domicilio e lo spazzamento.

Sono questi alcuni degli elementi del nuovo appalto per l’igiene urbana e la raccolta differenziata. “Si tratta dell’appalto più importante per la città – ha dichiarato il sindaco Augusto Airoldi – vale 4 milioni di euro all’anno per 5 anni e ha un impatto diretto sulla vita dei cittadini. Per questo ci stiamo preparando con attenzione al bando che assegnerà il servizio al nuovo gestore”.

“Premesso che il miglior modo di gestire i rifiuti è non produrli – ha aggiunto l’assessore Franco Casali – e quindi ridurre gli imballaggi, acquistare cibo sfuso ed evitare l’acqua in bottiglia sono pratiche che possono fare la differenza. Questo appalto parte dai risultati raggiunti negli ultimi anni, dalle segnalazioni, dal programma elettorale e dalle nuove opportunità e introduce miglioramenti per rendere la gestione dei rifiuti ancora più efficiente”.

Come funzionerà il nuovo appalto?

L’obiettivo è migliorare la raccolta differenziata, attualmente al 79,1%, e ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato, che oggi è pari a 100 kg per abitante. Traguardi ambiziosi che partono da parametri che sono già superiori alla media provinciale e regionale. Le linee guida sono state definite e approvate con una delibera di giunta a maggio 2024. Il completamento dei servizi e della documentazione di gara è in corso. L’appalto avrà una durata di 5 anni, un periodo considerato adeguato per garantire sia l’ammortamento degli investimenti da parte del nuovo gestore, sia l’entrata in funzione delle nuove misure previste. Salvo problemi e fermo restando l’approvazione del bilancio previsionale per avere a disposizione le risorse il nuovo appalto potrà essere attivo con il nuovo gestore già da settembre 2025.

CONTABILIZZAZIONE DELL’INDIFFERENZIATO (MA NO ALLA RACCOLTA PUNTUALE)

La misurazione e la contabilizzazione dei rifiuti saranno gestite attraverso l’uso di sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato residuo, dotati di codice a barre univocamente associato agli utenti, siano essi utenze singole o condominiali. Questo sistema, che entrerà a regime entro sei mesi dall’avvio dell’appalto, garantirà il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dalla normativa. L’iniziativa consentirà di controllare meglio il corretto conferimento dei rifiuti, incentivando comportamenti virtuosi. Inoltre, in futuro potrà essere introdotta una tariffazione puntuale, rendendo più equa l’attribuzione dei costi del servizio in base ai rifiuti effettivamente prodotti.

“Non partirà subito la tariffazione puntuale, almeno per il momento, ma per obblighi normativi dobbiamo avviare queste attività di misurazione e contabilizzazione” ha spiegato Casali

CENTRO RIUSO

E’ prevista la realizzazione di un Centro del Riuso, destinato a valorizzare un’area comunale adiacente al Centro di Raccolta. L’intervento, che sarà completato entro dodici mesi dall’avvio dell’appalto, ha l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti attraverso il recupero di materiali ancora utilizzabili, incentivando una maggiore consapevolezza ambientale. Oltre alla promozione della cultura del riuso e della sostenibilità ambientale, il progetto avrà anche una significativa valenza sociale, offrendo supporto alle utenze in difficoltà economica. Il futuro Centro del Riuso sorgerà all’interno di un capannone già esistente, come evidenziato dalle immagini che mostrano la struttura e l’area di intervento.

RIORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

La piattaforma ecologica sarà interessata da una serie di interventi finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio e garantire maggiore sicurezza all’interno dell’area. Tra le principali novità, è previsto il rifacimento della cartellonistica, per rendere più chiara l’organizzazione degli spazi e facilitare il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. Verrà inoltre riorganizzata l’area sotto tettoia, destinata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e di diversa tipologia, con l’obiettivo di garantire una gestione più ordinata e sicura. La vigilanza sarà potenziata e attiva per tutta la durata dell’orario di apertura del centro, mentre un nuovo impianto di videosorveglianza e antintrusione assicurerà un controllo costante non solo sulla piattaforma ecologica, ma anche sul centro servizi e sul centro del riuso. Infine, saranno effettuati investimenti su una nuova flotta di mezzi, per rendere più efficienti le operazioni di raccolta e smaltimento.

DISTRIBUTORI PER RACCOGLIERE LATTINE E BOTTIGLIE DA RICICLARE

Per incentivare la raccolta differenziata verranno installate almeno tre Reverse Vending Machine, macchine compattatrici per la raccolta di bottiglie in PET, lattine in alluminio e contenitori in acciaio. Questi dispositivi saranno collocati in scuole o altre aree concordate con il Comune. Le macchine potranno essere integrate con un sistema di premialità: chi conferirà correttamente i materiali potrà accumulare punti, utilizzabili per sconti presso attività commerciali convenzionate.

ALTRE NOVITA’

Tra le novità più rilevanti, verrà attivato un servizio di reperibilità per affrontare emergenze legate a eventi calamitosi, come allagamenti o nevicate intense, assicurando un intervento tempestivo in caso di necessità. Inoltre, il diserbo stradale sarà ottimizzato per ridurre i tempi di rimozione dell’erba tagliata, mentre il monitoraggio sui servizi gestiti da aziende esterne sarà rafforzato con controlli più stringenti e una maggiore trasparenza nella rendicontazione.

Sul fronte della raccolta rifiuti, verrà introdotta la raccolta porta a porta di pannolini e pannoloni per supportare famiglie con bambini fino a 36 mesi, anziani over 75 e persone con disabilità, offrendo un servizio settimanale dedicato. Il ritiro del verde sarà potenziato e attivo tutto l’anno, con la distribuzione di nuovi bidoni a costo calmierato. Anche il Centro Ambientale Mobile sarà potenziato, passando da un’attività di 10 mesi a un servizio continuativo per tutto l’anno, con l’aggiunta di una nuova postazione in piazza Mercanti.

Infine, sono previsti interventi per migliorare il decoro urbano e la qualità ambientale. I cestini stradali saranno sostituiti con modelli più capienti nelle aree più frequentate, mentre il lavaggio di strade e portici verrà intensificato per garantire maggiore pulizia e vivibilità. Particolare attenzione sarà dedicata alla pulizia del torrente Lura, con la rimozione dei rifiuti dall’alveo per migliorare la qualità ambientale e prevenire possibili criticità idrogeologiche.

