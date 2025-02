Città

SARONNO – Nuovo incarico per Forza Italia per Librandi. L’imprenditore e politico saronnese Gianfranco Librandi è stato nominato vice coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. La notizia, riportata dal quotidiano Il Roma, conferma il ruolo centrale di Librandi nel rafforzamento dell’area moderata all’interno del partito.

Dopo una lunga carriera politica che lo ha visto deputato per due legislature, Librandi è rientrato in Forza Italia, il partito con cui aveva iniziato il suo percorso, nel dicembre scorso. Il ritorno è avvenuto attraverso una collaborazione tra il suo movimento “L’Italia C’è” e gli azzurri, con l’obiettivo di aggregare l’elettorato centrista e contribuire alla crescita del centrodestra moderato.

La nomina in Campania segna un nuovo passo nel suo impegno politico, con il compito di coinvolgere amministratori locali e realtà civiche per consolidare la presenza di Forza Italia sul territorio. “Forza Italia è la casa naturale di chi crede nei valori del popolarismo europeo, del liberalismo e della tradizione cristiana”, ha dichiarato il coordinatore regionale Fulvio Martusciello, sottolineando l’importanza dell’ingresso di Librandi nel progetto politico del partito.

Oltre alla politica, Librandi è noto per la sua attività imprenditoriale nel settore dell’elettronica, con la guida della Tci Telecomunicazioni, azienda con sede a Saronno. Con il suo nuovo incarico, avrà ora il compito di contribuire al radicamento territoriale di Forza Italia in una regione strategica come la Campania.

