Città

SARONNO – Potrebbe, ma non è ancora detto, essere arrivata l’ora x per la crisi di maggioranza iniziata a fine settembre.

Stasera alle 19 in Sala Vanelli si terrà la seduta del consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione documento cruciale per la vita amministrativa.

Una seduta che si preannuncia complessa visto che, contrariamente alle aspettative, ancora non ci sono certezze sull’esistenza di una maggioranza che sostenga l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi.

Se tutti i consiglieri saranno presenti la maggioranza avrà bisogno di 13 voti per l’approvazione. Sulla carta, salvo distinguo e cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbero esserci 12 voti per la maggioranza (Pd, Tu@, Saronno Civica, Con Saronno e l’indipendente Cattaneo) e 12 voti per l’opposizione ossia (Lega, Fi, FdI, Obiettivo Saronno, Calderazzo). Determinante ancora una volta il voto della presidente Marta Gilli. Da quando guida l’assemblea cittadina ha detto di voler essere neutrale e quindi si è sempre astenuta. Se la strategia fosse confermata chiaramente il bilancio non passerebbe. Ovviamente con il voto favorevole di Marta Gilli l’Amministrazione avrebbe i numeri per andare avanti. Numeri che ci sarebbero anche in caso di assenze dell’opposizione che quindi non potrebbero che essere letti come aiutini e stampelle.

Tra i temi che potrebbero movimentare la seduta quello delle modalità di voto già al centro di un confronto nell’ultima commissione capigruppo. Ancora una volta, malgrado i lavori di ristrutturazione e la domotica di cui è dotata la sala, il sistema elettronico non sarà disponibile e le opposizioni hanno espresso la loro contrarietà al ricorso all’appello nominale che di fatto dà un vantaggio a chi vota per ultimo che, vista la situazione complessa, può davvero cambiare radicalmente la situazione fornendo un quadro delle scelte degli altri consiglieri.

Qui l’ordine del giorno

a) Seduta Ordinaria aperta

ore 19.00 relazione dell’Assessore al Bilancio;

relazione dell’Assessore al Bilancio; ore 19.30 SEDUTA APERTA agli interventi dei Cittadini;

b) Seduta Deliberativa

ore 20.30 seduta ordinaria deliberativa (punti da n. 1 a n. 8);

seduta ordinaria deliberativa (punti da n. 1 a n. 8); a seguire, seduta straordinaria deliberativa (punti da n. 9 a n. 11);

ORDINE DEL GIORNO: