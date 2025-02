Calcio

CESATE – Sabato 8 febbraio alle 11 al centro sportivo di via Dante a Cesate, si terrà l’incontro dal titolo “La vittoria inizia a tavola: sport e nutrizione … in forma e in salute con gusto!”. L’iniziativa, organizzata dalla Sc United di Cesate, vedrà la partecipazione di Alessandra Fredella, biologa nutrizionista, che parlerà dell’importanza di una corretta alimentazione per gli atleti e non solo. L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’importante opportunità per approfondire il tema della nutrizione applicata allo sport e al benessere.

Inoltre, sarà possibile prenotare una visita privata completa con la dottoressa, che si terrà lo stesso giorno dalle 12.30 in poi. Per prenotarsi, basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 3501387092.

Questo è il primo appuntamento di una serie di incontri che rientrano in un progetto più ampio promosso dalla Sc United di Cesate, volto a sensibilizzare la comunità su temi legati alla salute e allo sport. Un evento da non perdere per chi desidera migliorare il proprio stile di vita e apprendere utili consigli per coniugare alimentazione e attività sportiva.

(foto archivio: Sc United in azione di gioco)

