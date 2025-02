SARONNO – La Inox Team Saronno (softball A1) comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Alessandra Rotondo, la quale ha prolungato per un’altra stagione la sua permanenza in maglia nero azzurra.

Alessandra arriva da un eccellente 2024, durante il quale oltre ad aver vinto il titolo di Campionessa d’Europa con la Nazionale Italiana di softball, ha arricchito il palmares col suo club. Infatti l’atleta la scorsa stagione col Saronno ha vinto la Coppa Italia per la terza edizione consecutiva, oltre ad aver messo al collo la medaglia d’argento sia in Campionato che al termine della Coppa delle Coppe, sfiorando di fatto la storica tripletta di vittorie come era già successo nel 2022. Poco altro da aggiungere, tranne che l’annuncio della firma arriva nel giorno del suo venticinquesimo compleanno.

“Quella di Alessandra è una conferma importante, è inutile nasconderlo che Saronno e Rotondo sono legate dal doppio filo e questo le dà maggiori responsabilità; oggi atlete come lei che hanno scelto di continuare o di vestire per la prima volta i colori nero azzurri, rappresentano un modello da seguire per le ragazze delle formazioni giovanili saronnesi. Tassello dopo tassello la dirigenza della 𝗜𝗻𝗼𝘅 𝗧𝗲𝗮𝗺 sta costruendo una formazione dirà la sua anche nel 2025 sia in ambito nazionale, che in quello internazionale” dicono dal club saronnese.