Groane

SOLARO – Durante l’ultimo consiglio comunale Forza Italia Solaro ha espresso forti perplessità sul Pgt (Piano di governo del territorio), sollevando questioni tecniche e normative che, secondo il partito, ne compromettono l’approvazione in questa fase.

Uno dei punti centrali della critica riguarda l’impatto del Pgt sui piccoli proprietari di terreni. Il documento, così come attualmente strutturato, sembra avvantaggiare in modo sproporzionato coloro che dispongono di ampie metrature da far variare, penalizzando invece chi possiede appezzamenti più ridotti. Questo, secondo Forza Italia Solaro, potrebbe portare a una disparità di trattamento e compromettere l’equità del piano urbanistico.

Nonostante le osservazioni presentate dai cittadini nel corso della consultazione pubblica, il Pgt in discussione non sembra recepire le istanze di revisione avanzate. Per questo motivo, il gruppo politico ha richiesto ufficialmente che la discussione venga posticipata a una futura seduta del consiglio comunale, al fine di consentire un’analisi più approfondita e una revisione attenta delle problematiche evidenziate.

Forza Italia Solaro ribadisce l’importanza di un Pgt che garantisca equità e giustizia sociale per tutti i cittadini, senza favorire categorie specifiche a discapito di altre. La richiesta di rinvio si pone dunque come un’opportunità per migliorare il documento e renderlo più equo e funzionale alle reali esigenze del territorio.

(foto d’archivio)

