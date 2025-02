Cronaca

SARONNO – GERENZANO – E’ successo in via Clerici l’arteria al confine tra Saronno e Gerenzano dove due donne hanno preso di mira una pensionata strappandole dal collo una catenina d’oro. La donna non è riuscita ad opporre resistenza e le due ladre sono scappate in auto. Per l’anziana grande spavento, amarezza e paura.

E’ la prima ricostruzione di quanto successo ieri mattina alle 11,15. L’anziana, una 89enne, stava camminando quando le donne l’hanno avvicinata. Le hanno strappato dal collo la collana e si sono dileguate di corsa. Ad attenderle un’auto su cui hanno fatto perdere le tracce in pochi minuti.

I presenti hanno soccorso la donna. E’ stata chiamata la centrale del pronto intervento sanitario che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Lainate. Per la vittima un grande spavento ma nessuna grave conseguenza. La donna è stata ascoltata dai carabinieri che hanno raccolto la sua ricostruzione dell’accaduto e avviato le indagini che puntano ad identificare l’auto come elemento utile per risalire all’identità delle due donne.

