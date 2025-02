Comasina

CESANO MADERNO – Dopo quattro giorni di ricerche, è stato ritrovato in un bosco alla periferia di Cesano Maderno Mohamed Zarbal, 65enne malato di Alzheimer, le cui tracce si erano perse a Vigevano. L’uomo, di origini marocchine e residente a Manerbio, in provincia di Brescia, era scomparso il 28 gennaio mentre si trovava con la moglie a Vigevano per una visita al figlio.

La scomparsa

Secondo quanto ricostruito, Zarbal si sarebbe allontanato dalla moglie mentre la coppia era in stazione, pronta a prendere il treno per il ritorno a Manerbio. Non trovando più il marito, la donna ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche. Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, è emerso che l’uomo era salito su un autobus urbano, ma da quel momento in poi non si sono avute più informazioni sui suoi spostamenti. Non è ancora chiaro come Zarbal sia riuscito a raggiungere Cesano Maderno, ma si ipotizza che possa aver utilizzato un altro autobus o un treno.

La scomparsa era stata segnalata anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?” e condivisa su numerosi social network (qui una delle immagini diffuse sul web), con gli appelli della famiglia. Queste condivisioni si sono rivelate fondamentali per il ritrovamento dell’uomo.

Il ritrovamento

Mohamed Zarbal è stato trovato il 1 febbraio in un bosco a Cesano Maderno. Una donna residente nelle vicinanze lo ha notato mentre scendeva da un sentiero e, riconoscendolo grazie agli appelli circolati sui social, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. I carabinieri, giunti sul posto, hanno avvisato la famiglia del lieto fine dopo giorni di apprensione.

Le condizioni di salute dell’uomo non destano preoccupazione. Dopo il ritrovamento, Zarbal è stato accompagnato in ospedale per accertamenti di routine. La notizia del suo ritrovamento è stata diffusa in queste ore.

04022025