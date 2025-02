Proseguono dal Municipio: “Si raccomanda di prestare la massima attenzione e di non aprire a sconosciuti. Per necessità è opportuno contattare immediatamente la polizia locale comunale al numero di telefono 0296399128, cellulare 3473615414 o indirizzo email: [email protected] . Oppure le forze dell’ordine al numero unico per le emergenze 112, o la caserma carabinieri di Cislago al numero 0296382263, caserma carabinieri di Saronno al numero di telefono 0296367000”.