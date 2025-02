Eventi

SARONNO – L’associazione culturale “Anima e Core“, insieme ai suoi “Giovani Parteuropei” e con il patrocinio del comune di Saronno, presenta l’evento teatrale “Noi siamo qui“, in programma per venerdì 7 febbraio alle 21 al teatro oratorio Regina Pacis di Saronno (via Roma, 119).

Lo spettacolo promette di offrire al pubblico una serata all’insegna della poesia, del teatro e della musica, mescolando parole, emozioni e cultura popolare napoletana. La rappresentazione includerà brani tratti da celebri commedie come “Spacca il centesimo”, “Lassammo fa a Dio”, “Troppo fortunato”, “Il malato immaginario” e “L’arte moderna”. Due atti unici sono stati rivisitati e adattati per l’occasione, sotto la regia di Luigi Tammaro.

L’evento, oltre a garantire intrattenimento e divertimento per il pubblico presente, avrà anche un importante scopo benefico. L’ingresso sarà a offerta libera, con il ricavato destinato alle opere parrocchiali della Chiesa.

(foto d’archivio)