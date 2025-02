Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione che parte dal ritiro del bilancio da parte del sindaco Augusto Airoldi.

Ieri sera la maggioranza ha perso ancora una volta l’occasione di fare il bene della città, rinviando l’approvazione del bilancio. Questo ennesimo rinvio è il simbolo di un’amministrazione incapace di prendere decisioni e di assumersi le proprie responsabilità. Ma proprio come in ogni famiglia, non è possibile continuare a rimandare le scelte più importanti: Saronno ha bisogno di visione, coraggio e concretezza. È giunto il momento di andare avanti.

Da cinque anni Azione è presente a Saronno. Abbiamo lavorato con impegno per studiare i problemi della città e, soprattutto, per proporre soluzioni concrete. In questi anni abbiamo costruito relazioni, formato una squadra competente e ci siamo radicati nel territorio. Per questo, alle prossime elezioni amministrative, Azione sarà in campo con una sua lista e una sua proposta di governo per la città.

Noi rappresentiamo un’alternativa netta a questa politica fatta di rinvii, incertezze e mancanza di responsabilità. Saronno tornerà a crescere, con i cittadini al centro delle scelte.

I nostri punti sono molto chiari

1. Creare una città a misura di bambini e famiglie, con più spazi verdi, servizi educativi efficienti e luoghi di aggregazione sicuri.

2. Riformare la viabilità urbana, con un piano serio per la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico e la riduzione del traffico.

3. Garantire maggiore sicurezza, con più controlli sul territorio e una stretta collaborazione tra amministrazione e forze dell’ordine.

4. Rilanciare il commercio e le attività locali, favorendo incentivi per le imprese, semplificando la burocrazia e promuovendo eventi che valorizzino il centro cittadino.

5. Tornare a far crescere Saronno con un piano di sviluppo urbano, che preveda investimenti strategici in infrastrutture, rigenerazione urbana e politiche ambientali sostenibili.

Se volete saperne di più o contribuire al nostro progetto, scriveteci a [email protected] Queste sono le nostre priorità: semplici, chiare e realizzabili. Crediamo che Saronno meriti di più e siamo pronti a lavorare per costruire un futuro migliore.

(foto archivio)