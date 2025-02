Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Con Saronno in merito al ritiro dei punti del bilancio previsionale da parte del sindaco Augusto Airoldi.

“Il rinvio dell’approvazione del bilancio, avvenuto ieri sera, non ha nulla di drammatico o addirittura di tragico, come enfatiche descrizioni di stampa o di improvvisati opinionisti vogliono dare a divedere.

Quando si governa con la collaborazione di più voci è come interpretare una partita a scacchi: le pedine sono diverse, ci sono i maestosi Re e Regina, ma pure gli umili pedoni sono essenziali.

L’importante è, alla fine, dare scacco matto e conseguire il risultato. Nella fattispecie, il bilancio, nel merito, richiede qualche aggiustamento, in prospettiva anche del rendiconto, ormai prossimo? Secondo noi è innegabile. Sicché occorre un accordo che tenga conto delle mutate esigenze economiche – la situazione cambia velocissimamente -, come pure dei nuovi percorsi politici in atto, almeno per quanto riguarda “Con Saronno – L’Italia c’è”.

Riteniamo saggia ed equilibrata la decisione del Sindaco, cui va la nostra stima personale, oltre che politico-amministrativa: non è da tutti saper attutire, troncare, sopire tensioni nate per complicazioni partitiche pericolosamente involutesi in ruvidi personalismi.

Per questo, confidiamo che nel breve tempo concesso dalla legge per l’approvazione del bilancio, chi sostiene il Sindaco, dal più grande partito ai singoli… pedoni, per restare alla similitudine degli scacchi, si darà da fare per (ri)trovare le ragioni dello stare insieme, nel rispetto reciproco dei percorsi politici e, soprattutto, delle persone.

Da parte nostra, siamo pronti a dare il nostro contributo sin da adesso, come sempre; nella consapevolezza che solo insieme si possa avere i numeri corretti per governare, perché nessuno è autosufficiente.

