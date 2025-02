Città

SARONNO – Il ritiro del bilancio di previsione non è inatteso ma poderoso per l’impatto sui presenti, sulla politica ed è facile immaginare anche sulla città. Soprattutto perchè il sindaco Augusto Airoldi (ultimo baluardo di questa coalizione quello che negli ultimi mesi di crisi, di aiutini, di salvataggi, di passaggi forzati e imbarazzanti, ha parlato di un’Amministrazione che continuava a lavorare e che non risentiva dell’impasse politica che ha passato settimane a minimizzare e instillare ottimismo) è rimasto silente. Basito e provato da un logorante braccio di ferro che evidente l’ha visto cedere ai “vasi di ferro” di una coalizione ormai sfaldata “dove ognuno fa per sè e neppure più Dio per tutti”.

Nessuna parola, nessuna spiegazione, nessuno commento alla fine seduta ai giornalisti presenti in forze dall’intera provincia anche per le ripercussioni che la situazione saronnese potrebbe avere sugli equilibri provinciali. Nessuna motivazione per quella che sembra un’amara beffa resa ancora più aspra dal fatto di arrivare all’ultimo minuto e senza un perchè ufficiale.

Il perchè c’è ed è la mancanza di numeri della maggioranza per approvare il previsionale e la sconfitta del sindaco Airoldi nel braccio di ferro con Marta Gilli e Pierluigi Gilli. Grandissima l’amarezza, la delusione e il nervosismo del Pd che compatto (convinto della necessità che l’Amministrazione continui a lavorare per portare a casa i risultati, a partire dall’approvazione del progetto ex Isotta), ha chiesto al sindaco di non ritirare il bilancio e di andare fino in fondo.

Ed invece è arrivato il ritiro che lancia la palla in tribuna ma soprattutto lascia il sindaco ancora più solo, ancora più debole, ancora più beffato e in balia di desiderata, necessità ed equilibri che poco hanno a che fare con la guida della città.

Già la città e i cittadini che ieri sera hanno disertato, a parte qualche addetto ai lavori e volto noto, la seduta aperta al pubblico e che da settembre assiste ad un balletto di salvataggi in extremis, aiutini, escamotage, ultimatum e barbatrucchi. Pochi, pochissimi i punti concreti portati negli ultimi 6 mesi in consiglio comunale (che fatica persino a decidere come votare) senza aprire il capitolo commissioni senza presidente e non convocate.

“Saronno merita di più” recitava un vecchio slogan di Airoldi prima di essere sindaco, oggi è ancora più vero anzi forse si potrebbe dire ancora più semplicemente che Saronno si merita chiarezza e la fine di un’agonia che ormai ha superato i limiti del decoro.

E adesso? C’è tempo fino al 28 febbraio per riportare il bilancio previsionale ma vedendo le facce dei presenti ieri sera difficile pensare che la soluzione sarà rapida e indolore. Del resto la situazione è sempre la stessa.

La maggioranza conta su 11 voti (Pd, Tu@Saronno, Saronno Sicura, sindaco e indipendente Cattaneo) a cui si dovrebbe aggiungere (il condizionale è d’obbligo dopo il vivace scambio di battute di ieri sera con esponenti della maggioranza) Con Saronno con Pierluigi Gilli che arriverebbe a 12. Il tredicesimo voto, come sempre, può arrivare da Marta Gilli presidente del consiglio comunale che però dalla sua elezione ha rimarcato la volontà di voler restare neutrale su tutti i provvedimenti politici. Nel precedente snodo della crisi, l’approvazione del bilancio consolidato, il voto cruciale è arrivato da Agostino De Marco di Forza Italia ma le reazioni del partito, della città e anche le dure e crude prese di posizioni del Pd (che hanno sdegnosamente rifiutato la possibilità di un possibile sostegno anche con le astensioni o assenze) lasciano poco spazio per pensare ad un ripensamento.

“Addà passà ‘a nuttata” dicono i più ottimismi della maggioranza a microfoni spenti ma il sentimento più diffuso è la speranza di una rapida e dignitosa fine della crisi. Difficile vedere la luce in fondo al tunnel ma del resto nessuno vuole o è in grado di staccare la spina. E quindi l’imbarazzante agonia continua.

