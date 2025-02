Città

SARONNO – “Dopo aver tenuto sotto scacco la città per tre mesi per il bilancio consolidato, ieri sera abbiamo assistito all’ennesima pagliacciata di questa Amministrazione: il sindaco Augusto Airoldi, dopo aver fatto intervenire gli assessori e i cittadini per più di due ore e dopo aver interrotto la seduta del consiglio comunale per più di venti minuti, ha pensato bene di ritirare dalla discussione tutti i punti relativi al bilancio di previsione 2025-2027”.

Non usano mezze parole i delegati di Obiettivo Saronno i primi a commentare a caldo la seduta di ieri sera del consiglio comunale quando il sindaco Augusto Airoldi ha ritirato tutti i punti relativi all’approvazione del bilancio dopo la parte aperta al pubblico.

QUI LA DIRETTA – QUI IL VIDEO DEL MOMENTO DEL RITIRO

“Questa decisione denota una grave mancanza di responsabilità nei confronti della città, dei cittadini e dell’intero consiglio comunale. Ci domandiamo come possa un’Amministrazione continuare a supportare e sopportare un primo cittadino che non ha più i numeri per governare e per garantire la stabilità finanziaria del Comune. Sarà forse che il sindaco debba rendere conto a forze sia interne che esterne alla sua cerchia politica, che sembrano avere più peso rispetto al benessere della comunità? Obiettivo Saronno prende le distanze e non si riconosce in questo modo di fare politica tirando a campare ad ogni costo. Si porti subito il bilancio in consiglio e si metta ai voti come è normale in una democrazia”.

