Comasina

CESANO MADERNO – Le palestre delle scuole Galilei e Minotti sono state consegnate alle scuole e alle realtà che vi svolgono attività sportiva dopo la conclusione dei lavori iniziati durante la pausa per le festività natalizie.

Nella palestra della Galilei, scuola secondaria di primo grado, è stato completata la sostituzione integrale della pavimentazione, mentre alla Minotti sono stati eseguiti lavori di ritinteggiatura e imbiancatura. Durante il sopralluogo al termine degli interventi, l’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso e l’assessora all’Istruzione e allo Sport Rosanna Arnaboldi hanno incontrato i rappresentanti delle società Arca Volley e San Pio X per raccogliere direttamente da loro pareri e richieste. Sono ben 170 gli iscritti dell’Arca Volley e 80 quelli della San Pio X, giovani atleti che potranno così disporre di spazi maggiormente accoglienti dove allenarsi. I lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria eseguiti rientrano nel più ampio programma di interventi, in parte già effettuati nella scorsa estate, per un impegno economico complessivo di oltre 300.000 euro. In particolare, quelli relativi alle palestre sono di interesse per tutta la città, sia per gli studenti delle scuole sia per le ragazze e i ragazzi che svolgono attività sportiva, con risultati agonistici spesso significativi, e soprattutto facendo propri stili di vita corretti e salutari.

Intanto è già in fase di pianificazione il programma di interventi che inizieranno nella prossima estate in concomitanza con la conclusione dell’anno scolastico partendo dalle istanze di società sportive e direzioni scolastiche.

05022025