news

Venerdì scorso, il nuovo Segretario del Tesoro americano, Scott Bessent, noto per il suo sostegno a Bitcoin, ha dato il via libera all’accesso illimitato del D.O.G.E. presieduto da Elon Musk ai sistemi dei pagamenti federali. Questa decisione ha suscitato il panico tra i legislatori, che temono un rischio enorme per la sicurezza finanziaria del paese.

In realtà, anche altre persone con meno competenze hanno avuto accesso a questi sistemi in passato, ma il punto è che Elon Musk non è un funzionario pubblico. Il suo potere sembra aumentare senza limiti e tutto ciò non può che generare tensioni politiche.

Il senatore democratico Ron Wyden ha espresso la sua indignazione sui social, affermando che il sistema di pagamento del Tesoro gestisce miliardi in pagamenti governativi, incluse pensioni, stipendi ai dipendenti pubblici e contratti con aziende che potrebbero entrare in concorrenza con le stesse società di Musk. Wyden ha accusato il Segretario Bessent di favoritismo, sottolineando che il dominio di Musk nel settore tecnologico e le sue relazioni con la Cina potrebbero rappresentare una minaccia alla cybersicurezza americana.

Dimissioni e proteste: la reazione interna al Tesoro

Il Tesoro non ha reagito con entusiasmo a questa novità. David A. Lebryk, il più alto funzionario di carriera del Dipartimento del Tesoro, si è dimesso lo stesso giorno in cui il D.O.G.E. ha ottenuto l’accesso ai sistemi finanziari.

Secondo il senatore Wyden, il rischio è troppo alto: il sistema contiene informazioni sensibili su milioni di americani, rendendolo un bersaglio per hacker e possibili abusi politici. Uno dei rappresentanti chiave del D.O.G.E. con accesso ai dati è Tom Krause, CEO di Cloud Software Group. Questo ha alimentato ulteriori preoccupazioni, considerando che la Cina ha una lunga storia di attacchi informatici contro il governo degli Stati Uniti.

Non contento del controllo sui pagamenti, Elon Musk ha puntato il dito anche sull’Office of Personnel Management (OPM), l’ente responsabile della gestione delle risorse umane del governo federale.

Secondo Reuters, il D.O.G.E. ha già bloccato l’accesso a determinati sistemi per alcuni dipendenti pubblici e poco dopo la ricercatrice Ol Lautman ha scritto su X (ex Twitter) che il fatto che un miliardario abbia accesso ai dati governativi senza supervisione pubblica è preoccupante. “Il D.O.G.E. non è un’agenzia governativa legittima”, ha dichiarato, “eppure ha il potere di monitorare e bloccare pagamenti fondamentali per milioni di cittadini”.

Dall’ordine esecutivo alle prime cause legali

Tutto questo nasce da un ordine esecutivo firmato dal Presidente Donald Trump, subito dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. L’obiettivo del D.O.G.E. è tagliare 2 trilioni di dollari dal bilancio federale, anche se Musk ha promesso che non toccherà la Sicurezza Sociale e Medicare, due programmi che Trump stesso ha assicurato di voler proteggere.

Tuttavia, le promesse non convincono tutti. Unfatti Donald Sherman, leader del “watchdog” Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), ha già avviato una causa contro il D.O.G.E., sostenendo che l’ordine esecutivo di Trump sia vago e pericoloso. “Perché un miliardario dovrebbe avere accesso ai fondi federali senza alcuna trasparenza?”, ha dichiarato in un comunicato.

Jerald Lentini, un avvocato specializzato in sicurezza nazionale, ha aggiunto che l’espansione del D.O.G.E. rischia di portare a violazioni legali serie: “Le leggi esistono per un motivo, i dipendenti pubblici hanno diritti e la riforma deve essere fatta con responsabilità”.

Il legame tra Elon Musk, il D.O.G.E. e l’ascesa delle meme coin

Uno degli aspetti più curiosi di tutta questa vicenda è il legame tra Elon Musk e le meme coin, in particolare Dogecoin ($DOGE), la crypto di questo genere più importante al mondo, con una capitalizzazione di mercato di circa 40 miliardi di dollari e ottava nella classifica generale delle criptovalute.

Come ben sappiamo, Musk ha sempre mostrato un forte interesse per Dogecoin, twittando spesso a favore della moneta e contribuendo al suo crescente valore di mercato. L’uso del nome D.O.G.E. per il suo dipartimento governativo non è una coincidenza. Sembra, infatti, un omaggio alla famosa criptovaluta nata per scherzo, ma che grazie al supporto di Musk ha guadagnato una notevole rilevanza.

Questo legame ha fatto aumentare l’interesse generale per le meme coin, spingendo investitori e appassionati di criptovalute a guardare con maggiore attenzione a questo segmento del mercato. Inoltre, ogni volta che Musk cita Dogecoin, il suo valore tende a salire, alimentando ulteriormente il fenomeno e dimostrando quanto la sua influenza possa muovere interi settori finanziari.

Il futuro delle meme coin: il caso Meme Index ($MEMEX)

Negli ultimi anni, il crescente interesse per le meme coin ha spinto molti investitori a esplorare nuove opportunità in questo settore. Uno dei progetti che maggiormente sta attirato l’attenzione in questo momento è Meme Index ($MEMEX), una criptovaluta che offre un approccio innovativo alla gestione del rischio e della diversificazione dell’investimento nel mondo delle meme coin.

A differenza di altre mem coin, $MEMEX si caratterizza per avere un’utilità reale. Non si limita, infatti, a essere un semplice asset speculativo, ma si integra in un sistema di indici finanziari strutturati per aiutare le scelte strategiche di investimento.

Grazie a Meme Index, gli investitori possono accedere a quattro diversi panieri di meme coin, composti da asset con una diversa capitalizzazione di mercato e associati a un diverso livello di rischio (e di potenziali guadagni).

I quattro indici introdotti da Meme Index sono: Titan Index, Moonshot Index, MidCap Index e Frenzy Index. Essi variano in base alla volatilità e al livello di rischio delle meme coin incluse nell’indice cercando di mitigare la volatilità. Questa strategia consente di distribuire l’investimento su più asset, riducendo il rischio legato a singoli token e seguendo le tendenze del mercato in tempo reale.

La governance decentralizzata di $MEMEX consente ai possessori del token di influenzare attivamente la composizione degli indici, votando per l’inclusione di nuove meme coin o l’esclusione di altre. Durante l’attuale fase di prevendita, il progetto ha già raccolto oltre 3,3 milioni di dollari, mentre il valore attuale di un singolo token è di 0,0158443 dollari. Per chi fosse interessato a investire in $MEMEX, al prezzo più conveniente possibile, il momento migliore per farlo è sicuramente adesso.

VAI ALLA PREVENDITA DI MEME INDEX

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.