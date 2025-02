Eventi

GERENZANO – In occasione della “Giornata mondiale per la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo”, l’associazione “Non solo moda” di Gerenzano promuove un’importante iniziativa culturale. La mostra fotografica “Not Again“ sarà inaugurata venerdì 7 febbraio alle 15, nell’auditorium G. Verdi (via Manzoni, 6) a Gerenzano.

L’evento intende sensibilizzare il pubblico su un tema di grande rilevanza sociale, attraverso un’esposizione che mira a raccontare, con la potenza delle immagini, le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo.

La mostra resterà aperta al pubblico venerdì 7 febbraio dalle 15 alle 18, sabato 8 e domenica 9 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’ingresso è libero, offrendo così a tutti la possibilità di partecipare e riflettere su un problema che coinvolge giovani e adulti. Con questa iniziativa, l’associazione “Non Solo Moda” rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione e nella lotta contro ogni forma di prevaricazione e violenza psicologica.

