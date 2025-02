Calcio

La Kings League Italia ha finalmente preso il via, regalando emozioni, gol spettacolari e partite combattute nella giornata inaugurale del campionato. Questo innovativo torneo di calcio a 7, caratterizzato da un mix esplosivo di dinamicità, imprevedibilità e divertimento, si distingue nettamente dal calcio tradizionale e promette di rivoluzionare il modo di vivere questo sport.

A rendere il campionato ancora più interessante, la presenza di molti volti noti del calcio locale, come Matteo Bruzzone (ex Saronno) e Andrea Benedetti (Ardor Lazzate) con gli Alpak di Frenezy, Simone Soldà (Molinello) con gli Stallions di Blur, Gabriele Folla (Accademia BMV) con i Gear7 di Manuuxo e tanti altri. Inoltre, la competizione vede protagonisti anche ex giocatori di Serie A, tra cui spiccano nomi come Emiliano Viviano e Ciccio Caputo, pronti a lasciare il segno in questo format rivoluzionario.

Le regole del gioco

La Kings League introduce un format innovativo, pensato per garantire spettacolo e colpi di scena. Le partite iniziano con un 2 vs 2, e minuto dopo minuto si aggiunge un giocatore per squadra fino a raggiungere il classico 7 vs 7. Alla fine del primo tempo, il lancio di un dado speciale determina il numero di giocatori che scenderanno in campo nel finale di frazione, aggiungendo un ulteriore elemento di imprevedibilità.

Nel secondo tempo, le squadre riprendono con 7 giocatori, ma le sorti del match possono cambiare in qualsiasi momento grazie alle carte speciali: queste offrono vantaggi strategici come rigori immediati, gol che valgono doppio o l’espulsione temporanea di un avversario. Le partite si disputano in due tempi da 20 minuti, con un ritmo frenetico e senza pause, rendendo ogni azione potenzialmente decisiva.

Prima Giornata – Risultati e protagonisti