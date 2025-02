Cronaca

SARONNO – Ingenti danni materiali mentre per quanto riguarda i feriti, nessuno è in pericolo di vita. Questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in autostrada A9 nei pressi di Saronno e che ha mandato in tilt il traffico nella zona.

La ricostruzione del sinistro

Alle 17.15 i vigili del fuoco di Saronno sono intervenuti in autostrada A9 direzione Milano poco prima dell’uscita di Origgio per un incidente stradale tra due autovetture di cui una si è ribaltata a seguito dello scontro. Gli operatori dei pompieri hanno dovuto utilizzare delle cesoie idrauliche per poter aprire il tetto del veicolo e permettere al personale sanitario giunto in posto anche con l’elisoccorso di prestare le prime cure ad una donna di 57 anni rimasta intrappolata tra le lamiere. Tre persone coinvolte di cui due con ferite lievi e la donna estratta con ferite un pò piú serie; i feriti sono stati smistati fra gli ospedali San Gerardo di Monza e Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco)

