Cronaca

LIMBIATE – Ladruncoli o vandali, hanno preso di mira la piscina comunale di via Tolstoj a Limbiate: nel corso dell’altra notte qualcuno è entrato compiendo danneggiamenti nella zona della reception ed all’ingresso, danneggiati anche i computer in uso all’ingress dell’impianto sportivo.

Difficile stabilire se ad agire sia stato qualcuno in cerca di monetine o comunque di qualcosa di valore per compiere un furto – è comunque buona regola del personale quella di non lasciare nulla al momento della chiusura serale – oppure se ci si trovi di fronte ad un mero gesto teppistico. E’ stata presentata denuncia contro ignoti e sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, alla ricerca dei responsabili dell’accaduto.

(foto archivio)

05022025