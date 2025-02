Cronaca

LIMBIATE – Tentato furto al distributore di sigarette: è successo all’apparecchio che si trova accanto alla tabaccheria di Pinzano. Durante la notte, nel fine settimana, qualcuno ha cercato di aprirlo con le maniere forti, ma a quanto pare senza riuscirci.

Come per altri episodi simili avvenuti recentemente in zona, non è chiaro se l’obiettivo fossero i pacchetti di sigarette oppure il denaro eventualmente contenuto nel macchinario. E’ stata presentata denuncia contro ignoti e sono adesso in corso di svolgimento le indagini da parte delle forze dell’ordine. Si è anche alla ricerca di eventuali testimoni anche se, probabilmente, i malintenzionati hanno agito nel cuore della nottata, quando non c’era in giro nessuno.

(foto archivio: un distributore automatico di sigarette nella zona, danneggiato dai ladri)

04022025