Come affermato pubblicamente da Trump nei giorni scorsi, la custodia autonoma delle criptovalute è oggi assolutamente necessaria. Per questo motivo, scegliere un wallet sicuro e in grado di offrire la migliore esperienza possibile all’investitore è ormai imprescindibile.

Analizziamo quindi quali sono i migliori wallet disponibili oggi, concentrandoci esclusivamente sui soft wallet e riservando un altro articolo a quelli hardware.

Best Wallet

Il primo nome di questa lista spetta al wallet di ultima generazione che ha maggiormente innovato in un settore rimasto stagnante troppo a lungo.

Best Wallet introduce una serie di funzionalità imperdibili per chi cerca più di un semplice wallet, ma una vera e propria piattaforma di gestione per i propri asset digitali.

Tra le novità principali, vi è una carta di debito collegata al conto, che consente di spendere le crypto nei negozi abilitati e prelevare dagli sportelli scalando il saldo direttamente dal wallet.

A ciò si aggiunge una sezione dedicata alle prevendite verificate delle criptovalute emergenti con maggiore potenziale, che permette di visualizzare e acquistare con un solo tap i migliori token in uscita, non ancora listati.

Altre caratteristiche includono l’accesso all’ecosistema iGaming, con bonus e sconti su operatori partner del wallet, un’interfaccia moderna e user-friendly e il token proprietario di Best Wallet.

Il token nativo, chiamato $BEST, consente di ottenere sconti sulle commissioni del wallet e di accedere in anteprima a nuove funzionalità. Attualmente, il token BEST è in prevendita, con oltre 9 milioni di dollari raccolti finora e un prezzo di 0,02385 dollari per token.

Alla luce di tutto ciò, non sorprende che Best Wallet sia il wallet in più rapida crescita per numero di utenti, con l’obiettivo dichiarato di aggiungere una quota di mercato del 40% entro il 2026 .

MetaMask

Un nome storico nel settore, che ha fatto della facilità d’uso e della disponibilità sia su browser che su dispositivi mobili un suo punto di forza.

MetaMask è piuttosto essenziale nelle sue funzionalità (offre solo la custodia e la connessione alla DeFi), ma è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti.

Non prevede costi e vanta una reputazione impeccabile in termini di sicurezza, rendendolo una scelta affidabile.

Pur non essendo il più innovativo o accattivante dal punto di vista estetico, svolge egregiamente il suo compito, meritandosi un posto d’onore.

Zengo

Zengo introduce un concetto innovativo, eliminando la tradizionale frase seed e sostituendola con una chiave frammentata tra l’utente e l’azienda.

Questo sistema garantisce maggiore sicurezza, poiché nessuno, nemmeno l’utente, ha accesso completo alla chiave privata, riducendo così il rischio di perdita o furto.

Si tratta di una soluzione interessante per chi teme di perdere la frase seed e non poter più accedere ai propri fondi. Tuttavia, presenta alcune limitazioni.

Zengo, infatti, non è compatibile con diverse crypto importanti, tra cui Solana, XRP, Cardano, Bitcoin Cash e Polkadot, riducendo la sua versatilità.

Coinbase Wallet

Per chi è indeciso e diffida di nomi meno noti (sebbene alcuni siano attivi da anni), Coinbase Wallet rappresenta un’opzione affidabile.

Si tratta del wallet sviluppato da uno degli exchange più famosi e regolamentati al mondo, con sede negli Stati Uniti e soggetto a normative stringenti.

Non introduce particolari innovazioni rispetto alla concorrenza, ma la sua solidità è garantita dal nome Coinbase.

Inoltre, per chi già utilizza l’exchange Coinbase, questo wallet rappresenta una scelta ottimale grazie alla stretta integrazione con la piattaforma.

Trust Wallet

Trust Wallet è il wallet ufficiale di Binance, sebbene il nome non lo indichi esplicitamente, e per questo motivo merita attenzione.

Semplice da utilizzare e con una vasta gamma di token supportati, offre un accesso diretto alla DeFi tramite un browser interno.

Per chi utilizza Binance, potrebbe essere una valida alternativa, anche se le sue funzionalità risultano piuttosto essenziali.

Sebbene non sia paragonabile a Best Wallet in termini di innovazione, rispetto agli altri wallet elencati offre una gamma di servizi più ampia.

