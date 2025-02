Città

SARONNO – Il Fbc Saronno non si ferma e dopo vere collocato il campo sintetico davanti all’area degli spogliatoi, è in questi giorni arrivata anche la nuova recinzione, per la zona i prossimità del campo di gioco principale dell’impianto. Proseguono dunque le opere di miglioria della struttura comunale, ed in accordo con il Comune.

Molte le opere già eseguite che hanno tra l’altro riguardato il nuovo impianto di illuminazione dei campi, con luci led che rischiarano meglio e consumano meno. Il centro sportivo Matteotti, che si trova in via Sampietro, è la “casa” del Football club Saronno e base dell’ampio settore giovanili del sodalizio biancoceleste.

(foto: al centro sportivo Matteotti è arrivata la nuova recinzione)

05022025