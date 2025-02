Città

SARONNO – UBOLDO – Venerdì scorso 31 gennaio a Saronno nello Starhotel Grand Milan, l’associazione “Quelli che…con Luca Onlus”, con a capo il presidente Andrea Ciccioni, ha presentato il progetto 2025 per la ricerca sulla leucemia mieloide acuta infantile.

“Obiettivo del progetto 2025, nel momento in cui riuscire a garantirlo, è quello di arrivare in clinica nel 2026 per la prima volta in Italia a curare un piccolo paziente refrattario o ricaduto di leucemia mieloide acuta infantile, quella maledetta che colpì il nostro Luca”.

Così il presidente Andrea Ciccioni della associazione “Quelli che…con Luca Onlus” ha introdotto la serata, durante la quale sono stati consegnati i primi 80 mila euro dell’anno alla ricerca della fondazione Tettamanti. Il totale dell’investimento previsto per quest’anno è di 300 mila euro, una cifra considerevole che l’associazione si impegna a raccogliere.

Un clima di festa e soddisfazione tra i presenti, confortati dai risultati raggiunti sin qui, che hanno avvicinato all’associazione non solo persone singole, ma anche intere associazioni e società. L’assemblea è entrata poi nella parte tecnica, che rappresenta la generosa risposta di medici e sostenitori a questo progetto.

Quest’anno il contributo dell’associazione sarà destinato a diversi obiettivi strategici per sostenere le attività dei ricercatori della fondazione Tettamanti. Una parte del budget sarà utilizzata per finanziare l’adozione di Melita Giusi, preziosa collaboratrice del gruppo Carcik (Celly), impegnata nella realizzazione degli esperimenti preclinici sia in vitro che in vivo. Un supporto significativo sarà destinato alla sperimentazione in vivo di due prodotti Celly che saranno i prossimi a raggiungere la clinica, nell’ambito della leucemia mieloide acuta e dei linfomi. La restante parte del budget sarà impiegata per l’acquisto di reagenti indispensabili per il funzionamento dei macchinari di nuova acquisizione della fondazione Tettamanti: il Seahorse (finanziato da noi nel progetto 2023), l’Incucyte (finanziato da noi nel progetto 2024) e il Cytof. Quest’ultimo, un citofluorimetro di ultima generazione, consentirà ai ricercatori di analizzare simultaneamente fino a 50 molecole coinvolte in diversi processi cellulari. L’integrazione delle analisi effettuate con questi strumenti garantirà un livello di dettaglio e precisione senza precedenti nello studio della biologia cellulare, applicabile sia ai tumori che alle cellule killer Celly.

Il presidente Ciccioni ha poi concluso la serata con un pensiero che ha commosso tutti i presenti. Ne riportiamo il testo integrale:

Il futuro che vedrete tra poco, quel futuro che le dottoresse ci spiegheranno, quel futuro che le dottoresse hanno ideato, studiato, e sviluppato parte da oggi. Da questa serata. Parte ancora da noi. Parte dalle nostre coscienze, dalle vostre coscienze, dalle nostre volontà.

Parte ancora da ognuno di noi.

Parte dalla voglia di continuare, per chi già ci conosce da anni, e di iniziare, per chi ci scopre ora, di sostenerci concretamente. Insistere oggi, significa non vanificare il vantaggio conquistato sul campo in questi anni. Ecco perché io insisto con voi, perché insistere significa considerare concreta l’dea di arrivare in clinica con i car-t sulla leucemia mieloide acuta e linfomi nel prossimo futuro, molto prossimo. Il nostro presente potrebbe sembrare scontato, tutto che corre da solo e comunque, ma non è così. Se non si fatica non si ottiene nulla, se non si fanno sacrifici non si ottiene nulla, se ci si allontana si fa il gioco di questa maledetta malattia.

Noi non dobbiamo stufare, dobbiamo stimolare, dobbiamo stimolarci uno con l’altro per essere sempre più forti. Noi qui, abbiamo fatto sino ad ora qualcosa di incredibile, di storico.

Con la nostra forza e determinazione anno per anno abbiamo portato a far decidere. Anche i più scettici. Insistere oggi significa una cosa, dare risposta al nostro Luca. Quella che nel 2011 meritava. Insistere oggi significa dare risposta a tutti quei bimbi che attendono una risposta, la vita.