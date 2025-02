Calcio

SARONNO – Iniziativa del Fronte ribelle, principale organizzazione della tifoseria saronnese e del Fbc Saronno, in ricordo di Raffaele Carlomagno, il 42enne sostenitore della Pro Patria che lo scorso 25 gennaio era caduto nel fossato che separa la tribuna dal campo allo stadio di Novara. L’episodio era accaduto al termine della partita di serie C fra le due squadre; Raffaele – originario di Lonate Pozzolo – era rimasto gravemente ferito ed è deceduto dopo 10 giorni. Il Fronte ha nella notte esposto uno striscione sullo stadio cittadino, il Colombo Gianetti di via Biffi.

Questo il messaggio da parte degli ultras saronnesi.

Raffaele avrebbe potuto essere chiunque di noi. Un gesto che abbiamo compiuto tutti centinaia di volte, per amore, per felicità, per rabbia. E chi fu presente a Tradate nel lontano 2005/2006 ricorderà perfettamente quel panico e quell’attesa che per noi si sono tramutati in un sorriso ma che per la Busto ultras oggi sono diventati disperazione. Commemoriamo Raffa da ultras! Pensando alla sua famiglia e a tutti gli ultras Pro Patria.

Fronte Ribelle Saronno

(foto: lo striscione esposto al Colombo Gianetti)

