UBOLDO – In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, l’amministrazione comunale di Uboldo ha organizzato un evento di sensibilizzazione rivolto sia agli studenti che alla cittadinanza. La giornata prevede due momenti distinti con la proiezione del film Il ragazzo dai pantaloni rosa.

La mattina del 7 febbraio, in collaborazione con l’istituto comprensivo “A. Manzoni“, il film verrà proiettato gratuitamente per gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Dopo la visione, seguirà un momento di confronto con la psicologa e psicoterapeuta Cecilia Scuratti, che guiderà il dibattito per approfondire le tematiche emerse e offrire spunti di riflessione ai ragazzi.

In serata, alle 21, al cineteatro “San Pio”, è stata organizzata una seconda proiezione, aperta a tutta la cittadinanza con ingresso libero, per coinvolgere un pubblico più ampio e favorire la consapevolezza collettiva sul tema.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di creare sinergie tra scuola, famiglie, istituzioni ed esperti per affrontare queste problematiche in modo efficace; ritiene fondamentale prestare attenzione alle problematiche giovanili e contrastare fenomeni che, purtroppo, possono avere conseguenze tragiche. Attraverso questi incontri, si propone di comprendere come supportare al meglio i ragazzi, individuando soluzioni che possano garantire loro un futuro migliore.

L’iniziativa rientra in un programma più ampio di sensibilizzazione che proseguirà con il progetto “Non finire nella rete“, sempre in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado. Questo nuovo appuntamento prevederà incontri con professionisti esperti nell’uso dei social media, con l’obiettivo di educare gli studenti a un utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.

