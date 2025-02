SARONNO – Si rinsaldano e si rinnovano le sinergie fra le società, in quest’ottica il Saronno Softball e Baseball ha stretto un accordo di collaborazione per uno scambio vicendevole di atleti col Cabs Seveso.

L’intesa perfezionata col sodalizio diretto dal presidente Antonio Minotti prevede lo scambio di atleti, i quali potranno giocare con maglie opposte e prendere parte sia al campionato nazionale di serie B col Seveso, che a quello di serie C col Saronno. Ma non solo, la formazione U18 softball saronnese si rafforzerà aggiungendo al proprio organico alcune ragazze provenienti dai Cabs, assieme scenderanno in campo per prendere parte al campionato regionale lombardo.