ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un evento contro il bullismo e contro la discriminazione, focalizzato sull’unicità di ciascuno di noi. E’ questo l’intento con cui l’associazione Proloco, con il patrocinio del Comune di Caronno Pertusella, organizza l’evento “Ognuno è speciale”, un incontro dedicato alla promozione dell’inclusione come strumento di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

L’evento si terrà sabato 8 febbraio dalle 15 nel cineteatro di Caronno Pertusella, in via Adua 119. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Attraverso testimonianze, interventi di esperti e momenti di confronto, l’iniziativa vuole sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un ambiente sociale accogliente e rispettoso, contribuendo alla costruzione di una comunità più solidale e inclusiva.

