VENEGONO SUPERIORE – Neri giorni scorsi le iniziative per la Giornata del ricordo, Venegono Inferiore e Superiore si sono unite nel ricordo della locale famiglia Costantini, sterminata dai nazisti.

“La cerimonia che si è tenut anei giorni scorsi non è stata solo un omaggio alla famiglia Costantini, ma una promessa a noi stessi: che il ricordo di questa tragedia non si dissolva, che le storie di chi ha sofferto non vengano dimenticate, e che il nostro impegno per un mondo di pace e di rispetto non venga mai meno”. Con le parole del sindaco di Venegono Superiore, Walter Fabiano Lorenzin, lette dal vice sindaco Antonio Bison, ringraziamo i tanti cittadini emozionati e partecipi che hanno presenziato alla posa delle Pietre di inciampo, sia a Venegono Superiore che a Venegono Inferiore.

“Due comunità unite per fare Memoria della Shoah, per non rimanere indifferenti”: questo l’ accorato monito del Ssndaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi, alla presenza anche del prefetto Salvatore Pasquariello, dei rappresentanti delle autorità civili, religiose e militari e di tutte le realtà associative territoriali. Da parte dei Comuni il ringraziamento “ad Anpi Provinciale Varese, a Ester de Tomasi, Giulia Bombelli di Anpi Venegono, a Carolina Perfetti, all’Istituto comprensivo di Venegono ed a ciascuno dei presenti per l’ impegno a non dimenticare. Mai più”.

(foto: un momento della cerimonia)

