Il token Ethereum (ETH) è stato una delle delusioni del 2024, registrando guadagni inferiori alle aspettative. Il prezzo di Ethereum è aumentato da circa 1.000 a oltre 3.000 dollari, e questo risultato non è affatto male, ma la sua performance è rimasta al di sotto della media del mercato, risultando deludente in questo senso.

Ethereum non sarebbe dunque un buon investimento? Assolutamente no, anzi! Rimane comunque la blockchain di riferimento in termini di infrastruttura. L’aspettativa generale è che possa presto uscire da questa fase di stallo, tornando sotto i riflettori e riconquistando il ruolo che merita.

Per questo motivo, ETH continua a essere uno dei token più ricercati sul mercato. Tuttavia, non essendo disponibile ovunque, alcuni investitori incontrano difficoltà nel trovare una soluzione sicura per acquistarlo e custodirlo.

Gli exchange centralizzati rappresentano una valida opzione, ma espongono gli utenti al rischio di phishing (truffe mirate a sottrarre le credenziali di accesso) o al fallimento dell’exchange stesso.

Come acquistare ETH dunque riducendo al minimo i rischi? Una possibile soluzione è Best Wallet, un wallet crypto self-custodial di ultima generazione con elevati standard di sicurezza e una serie di funzionalità avanzate.

Oltre a consentire la custodia autonoma dei fondi, Best Wallet offre una carta di debito per spendere le proprie crypto, accesso diretto alle migliori prevendite verificate, integrazione con il settore iGaming e molto altro ancora.

Per gli utenti di questo wallet, particolare attenzione va prestata al token BEST nativo della piattaforma, che garantisce sconti sulle commissioni e accesso a novità esclusive in anteprima.

Vediamo quindi come acquistare il token di Ethereum (ETH) direttamente attraverso Best Wallet.

1. Aprire di un account su Best Wallet

Il primo passo per acquistare ETH è aprire un account su Best Wallet, disponibile sul sito ufficiale di Best Wallet e come app per Android o iPhone. Dopo aver scaricato l’app, sarà necessario completare una breve procedura di registrazione in pochi passi, per accedere a tutte le funzionalità del wallet.

250K+ traders are locking in their edge with Best Wallet. 💎 Track new tokens, trade seamlessly, and manage your entire portfolio in one app. ⚔️ The market moves fast, and staying ahead means having the right tools. Download Now! 📲 https://t.co/he5kzra7TY pic.twitter.com/AMgOYRzFPf — Best Wallet (@BestWalletHQ) February 3, 2025

2. Acquisire fondi necessari per comprare ETH

Per acquistare un token, è necessario disporre di un saldo di fondi sul proprio wallet. Su Best Wallet è possibile effettuare acquisti direttamente con carta bancaria, ma esiste anche l’opzione di trasferire crypto da altri exchange.

Chi possiede fondi su un exchange e desidera trasferirli su un wallet privato troverà in Best Wallet una soluzione ideale.

Per effettuare il trasferimento, basta aprire il wallet, selezionare la crypto da ricevere e premere il pulsante “Receive”. A questo punto verranno generati un codice QR e un indirizzo, che rappresentano le coordinate a cui inviare i fondi.

Utilizzando la funzione di invio dell’exchange, è possibile scansionare il QR code per compilare automaticamente l’indirizzo del wallet. In alternativa, si può copiare l’indirizzo e incollarlo manualmente nella sezione di invio dell’exchange.

Una volta ricevuti i fondi, sarà sufficiente accedere alla sezione “Trade”, selezionare la valuta di partenza e impostare Ethereum (ETH) come asset di destinazione, specificare l’importo da scambiare e confermare la transazione.

3. Acquistare tramite carta

Chi preferisce evitare il trasferimento di fondi, può acquistare ETH direttamente con carta all’interno del wallet.

Per farlo, basta selezionare la crypto desiderata, premere il pulsante “Buy”, specificare l’importo e scegliere il metodo di pagamento tra quelli disponibili nel menù a tendina.

Oltre alla carta di credito o debito, sono supportati anche bonifici bancari e altre opzioni di pagamento, offrendo agli utenti massima flessibilità.

4. Ridurre le commissioni

Sebbene Best Wallet offra commissioni competitive, è possibile ridurle ulteriormente acquistando il token BEST nativo del wallet, a cui si è già accennato in precedenza.

In base alla quantità di BEST detenuta dall’utente, le commissioni vengono progressivamente ridotte, rendendolo un’opzione vantaggiosa per chi utilizza frequentemente il wallet.

Inoltre, in un settore che punta sempre più sulla custodia autonoma delle crypto, il token BEST potrebbe rivelarsi anche un’opportunità di investimento interessante.

Il numero di utenti di Best Wallet, infatti, è in costante crescita, e di conseguenza, il token BEST viene detenuto da un numero sempre maggiore di investitori, aumentando il suo potenziale di apprezzamento.

Attualmente, il token BEST è venduto in fase di prevendita, con oltre 9 milioni di dollari raccolti finora e un prezzo iniziale di 0,02385 dollari per token.

