SARONNO – Colpo di scena nella crisi di maggioranza dove interviene il consigliere comunale indipendente Giuseppe Calderazzo attivista di M5s.

Ecco il testo integrale del suo intervento.

“Dopo aver assistito alla desolante rappresentazione svoltasi durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Saronno, con il ritiro da parte del Sindaco della deliberazione per l’approvazione del bilancio, e dopo aver letto quanto scritto nero su bianco in un comunicato stampa della lista dell’ex sindaco Gilli, con la rivendicazione sostanziale della paternità delle indebite pressioni sull’Amministrazione per ottenere modifiche nel documento programmatorio comunale, crediamo che ad Airoldi rimangano solo due scelte: la prima è andare a casa e consentire ai saronnesi di dire la propria, attraverso il voto anticipato, su tutto quanto sta succedendo; la seconda è quella di tornare sui propri passi, riavvolgendo il nastro della politica, e rivedendo le sue decisioni di fine 2024, quando la sua coalizione ha scelto di mettersi nelle mani dei Gilli, sconfessando la possibilità di costruire una svolta progressista nella gestione della città. Una proposta politica, quest’ultima, che potrebbe essere vincente nelle prossime elezioni e rispetto alla quale il M5S non ha mai chiuso la porta.

