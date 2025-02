Città

SARONNO – Il gruppo musicale The Maveren, composto dai saronnesi Marina Cipriani, Ennio Librandi e Veronica Santagostino, sarà protagonista di un evento esclusivo il prossimo 7 febbraio, alle 21, allo Slow Mill di Milano in via Volturno 32, zona Isola. Un concerto che si trasforma in un’esperienza coinvolgente grazie alla fusione tra la musica del trio e il teatro, resa possibile dalla collaborazione con il Nuovo Gruppo Teatro (Ngt) di Milano.

Il palco dello Slow Mill, noto per la sua atmosfera intima e accogliente, ospiterà uno spettacolo che promette di essere un vero e proprio show di energia e divertimento. Le canzoni dei Maveren, note per il loro ritmo accattivante e per la loro vitalità travolgente, si mescoleranno con i monologhi dei sei attori del Ngt, che richiamano lo stile della stand-up comedy, creando una serata che farà ridere, riflettere ed emozionare.

L’evento si terrà a Milano, ed è facilmente raggiungibile con le ferrovie Trenord, grazie alle ottime connessioni della zona Isola (Stazione Garibaldi), che rendono lo Slow Mill un luogo accessibile a tutti. Non perdete questa occasione unica di assistere a un incontro tra arte e creatività, che sarà ricordato per la sua capacità di emozionare e sorprendere.

I biglietti, al costo di 10 euro, sono disponibili al link.

