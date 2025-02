SARONNO / GERENZANO – Ieri alle 17.30 nella chiesa di San Francesco in piazza San Francesco a Saronno è stata celebrata la messa in ricordo del brigadiere dei carabinieri Giorgio Illuminoso, alla presenza delle autorità dell’Arma e delle autorità civili.

“Al nostro concittadino, deceduto il 5 febbraio 2009 nell’adempimento del proprio dovere, è dedicata una targa, posizionata nel febbraio 2022, sulla facciata del Municipio di Gerenzano – ricordani i responsabili dell’Amministrazione civica gerenzanese – Il brigadiere Giorgio Illuminoso ha incarnato i valori più alti del servizio alla comunità: coraggio, dedizione e senso del dovere. Il suo sacrificio non è stato vano, ma ha rappresentato un baluardo di legalità e giustizia per tutti noi. Persone come lui non muoiono mai davvero, perché il loro esempio continua a vivere nel cuore di chi li ha conosciuti e nella memoria di una comunità che non dimentica”.