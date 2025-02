news

Ogni volta che il mercato delle criptovalute scende bruscamente, c’è chi si fa prendere dal panico e chi invece vede un margine di opportunità. La recente decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi severi sulle importazioni da Messico, Canada e Cina ha scatenato un’ondata di vendite nel mercato crypto, portando a un calo complessivo del 10%. Tuttavia, come insegna la storia di Bitcoin, i crolli sono sempre stati seguiti da risalite repentine.

Uno degli errori più comuni tra i nuovi investitori, infatti, è il panic selling durante le fasi di calo. La storia dimostra che chi ha mantenuto le proprie posizioni durante la volatilità ha spesso ottenuto i guadagni più significativi. Esperti come Robert Kiyosaki e Arthur Hayes continuano a prevedere un Bitcoin a sei cifre, con alcuni che parlano addirittura di 250.000 dollari nel lungo periodo.

Nel mondo delle criptovalute, la pazienza e il tempismo fanno la differenza, anche se il mercato è volatile, chi sa muoversi con strategia potrebbe trovarsi in una posizione molto vantaggiosa nei prossimi anni. C’è, infatti, un vecchio detto nel mondo degli investimenti: “Buy when there’s blood in the streets”, ovvero comprare quando il mercato è in forte calo.

Attualmente, molte criptovalute sono in rosso, ma questo non significa che non ci siano occasioni interessanti e a questo scopo abbiamo analizzato sette altcoin che potrebbero essere valide opzioni da accumulare durante questa fase.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) è la seconda criptovaluta più importante per capitalizzazione di mercato e continua a essere il punto di riferimento per le applicazioni decentralizzate e gli smart contract, ma recentemente con un calo di oltre il 20%, ETH è sceso a 2.150 dollari, toccando i minimi di agosto.

La sua ampia adozione da parte di sviluppatori e aziende, oltre alla continua evoluzione della rete Ethereum, lo rendono un investimento interessante, inoltre, con l’aggiornamento Ethereum 2.0 e il passaggio definitivo al proof-of-stake, la rete sta diventando più scalabile ed efficiente, aumentando il suo valore a lungo termine.

Solana (SOL)

Solana (SOL) è una delle blockchain più performanti e veloci del settore, con transazioni quasi istantanee e costi estremamente bassi. Anche se negli ultimi giorni SOL ha subito un forte calo, il Total Value Locked (TVL) della sua rete ha raggiunto i 10,3 miliardi di dollari, segno di una continua crescita dell’ecosistema.

Grazie alle sue prestazioni elevate e alla sua crescente adozione da parte di progetti DeFi e NFT, Solana è ancora considerata una delle opzioni più solide per il futuro.

Supra (SUPRA)

Supra è una piattaforma blockchain innovativa che mira a risolvere problemi di interoperabilità tra diverse reti. Durante questo crollo di mercato, Supra (SUPRA) ha perso quasi il 15% del suo valore, ma continua ad attrarre interesse grazie alla sua tecnologia avanzata.

L’obiettivo principale della sua piattaforma è offrire soluzioni scalabili e sicure per connettere blockchain diverse, facilitando lo scambio di dati e la comunicazione tra ecosistemi diversi. Chi crede nell’importanza dell’interoperabilità potrebbe trovare in Supra un investimento strategico.

Humans.ai (HEART)

L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più rilevante nel settore blockchain, e Humans.ai è uno dei progetti che meglio rappresenta questa convergenza.

HEART, il token del progetto, attualmente scambiato a 0,019 dollari, è alla base di una piattaforma che consente di creare, gestire e monetizzare modelli AI in modo decentralizzato.

Con una capitalizzazione di mercato di 137 milioni di dollari, il progetto potrebbe trarre beneficio dalla crescente integrazione tra AI e blockchain nei prossimi anni.

Foxy (FOXY)

Nel panorama della finanza decentralizzata, Foxy si sta facendo strada grazie alle sue soluzioni avanzate. Il token FOXY, attualmente scambiato intorno a 0,0048 dollari, alimenta una piattaforma che offre strumenti innovativi per la gestione e l’ottimizzazione delle risorse finanziarie.

Con un’attenzione particolare alla sicurezza e all’efficienza, Foxy si presenta come una delle alternative più promettenti per chi è interessato alla DeFi.

Coti (COTI)

Coti (COTI) è un progetto focalizzato sulla privacy e sulle transazioni efficienti. Il suo token ha subito un calo del 25% ed è ora scambiato a 0,109 dollari. Questa flessione potrebbe rappresentare un’opportunità per chi desidera investire in tecnologie che migliorano la privacy nell’ecosistema Ethereum.

Coti offre un’infrastruttura robusta per i pagamenti digitali e le transazioni riservate, rendendolo un’opzione interessante nel lungo periodo.

MIND of Pepe (MIND)

MIND of Pepe (MIND) è una delle meme coin emergenti che stanno attirando maggiormente l’attenzione degli investitori in questo momento. Si tratta di una crypto innovativa che combina l’umorismo dei meme con un avanzato agente di intelligenza artificiale (AI).

L’AI auto-evolutiva di MIND of Pepe interagisce autonomamente con la community sui social media, partecipando a discussioni e fornendo approfondimenti di mercato. Il token MIND, sviluppato sulla blockchain di Ethereum come token ERC-20, consente agli utenti di accedere alle funzionalità dell’AI e offre opportunità di staking per ottenere ricompense passive.

MIND of Pepe ha già raccolto finora oltre 5 milioni di dollari nella sua attuale prevendita, con il token $MIND venduto attualmente al prezzo di 0,0032662 dollari. Queste caratteristiche rendono Mind of Pepe un potenziale investimento molto promettente nel panorama delle criptovalute emergenti.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.