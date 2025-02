CASTIGLIONE OLONA – Sabato 8 febbraio alle 10.00, alla biblioteca “Battaini” di via Marconi 1 a Castiglione Olona si terrà un incontro di lettura dal titolo “Leggere l’ansia, per rendere le ansie libere…”

Condotto da Cinzia Bagnaschino, psicologa clinica e neuropsicologa del benessere, l’evento esplorerà il complesso mondo delle emozioni, attraverso alcuni romanzi di autori contemporanei. Durante l’incontro, la psicologa mostrerà come gli scrittori facciano vivere ai propri personaggi episodi di ansia e spiegherà, inoltre, come i protagonisti affrontino questi momenti. L’attività, gratuita e su prenotazione, rientra nel progetto “Incontriamoci in biblioteca” promosso dal Sistema bibliotecario Valli dei Mulini con il contributo di Regione Lombardia.