Cronaca

LIMBIATE – Due incidenti stradali con feriti ieri in pochi minuti a Limbiate. Primo episodio alle 12.10 in via Oberdan dove per lo scontro fra due automobili una donna di 54 anni ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto l’intervento di una pattuglia della polizia locale limbiatese e di una ambulanza della Croce rossa di Saronno. La donna è stata infine trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata di comunque non gravi contusioni.

Alle 12.25 altro intervento dei soccorsi, di nuovo la polizia locale ed una ambulanza della Croce azzurra di Carono Pertusella, in corso Como per un ciclista investito. E’ rimasto contuso un uomo di 67 anni, le cui condizioni non sono però apparse preoccupanti tanto che non si è neppure reso necessario il trasporto in ospedale, è stato visitato direttamente sul posto.

06022025