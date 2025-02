Cronaca

LIMBIATE – Cordoglio a Limbiate oggi quando si è diffusa la notizia della morte di Flavio Massa, 59 anni, pilota esperto e volontario di Protezione civile a Limbiate al comando del volo in elicottero precipitato ieri sera in provincia di Parma a Castelguelfo di Noceto, dove ha perso la vita l’imprenditore Lorenzo Rovagnati e un altro pilota.

La tragedia si è consumata nella serata di ieri, quando l’elicottero su cui viaggiavano i tre uomini è precipitato per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Flavio Massa era una figura molto conosciuta e apprezzata a Limbiate, non solo per la sua esperienza come pilota, ma anche per il suo impegno come volontario della Protezione civile. In città la notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti amici, colleghi e cittadini che lo ricordano come una persona sempre disponibile ad aiutare gli altri.

Lo hanno ricordato in una nota il capogruppo della Lega in Regione, Alessandro Corbetta, e l’assessore alla Protezione Civile di Limbiate Cinzia Galli: “Cordoglio per la scomparsa di Flavio Massa, che era a bordo dell’elicottero dell’imprenditore Lorenzo Rovagnati precipitato ieri in provincia di Parma. Flavio, oltreché pilota, era un membro molto attivo della Protezione Civile di Limbiate. La sua prematura scomparsa ci lascia sbigottiti. Vogliamo esprimere alla famiglia la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze, così come alla Protezione Civile di Limbiate. Ci stringiamo alla famiglia in un abbraccio, ringraziandoli per quanto Flavio ha fatto per la nostra comunità”.

Anche la Protezione civile di Limbiate ha espresso il proprio dolore per la perdita di un volontario.

