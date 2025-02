Politica

ROMA – “Con Lorenzo Rovagnati se ne va, in circostanze terribili, non soltanto l’erede di una azienda che ha segnato la storia della Brianza, ma un imprenditore generoso e illuminato che ha lavorato non solo per mantenere le quote di mercato, ma per portare lo storico marchio nel futuro. Diciamo addio ad un uomo che ha investito con coraggio nello sport, ma anche un padre e un marito che lascerà un vuoto incolmabile nella sua famiglia e un ricordo indelebile in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi

collaboratori”. Lo afferma Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia e portavoce del partito in Lombardia, in un post sui social.

