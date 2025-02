Cronaca

SARONNO – Non si fermano le truffe porta a porta sul territorio del Saronnese. Nei giorni scorsi è stato anche il Comune di Gerenzano a mettere in guardia i cittadini, mentre l’ultimo episodio a Saronno è avvenuto qualche giorno fa in via Miola: all’abitazione di ua anziana vedova hanno suonato due sconosciuto, le hanno detto di essere appena stati dalla vicina e di essere incaricati di “controllare l’acqua”. Insomma, due falsi addetti dell’acquedotto, che una volta nella casa hanno sottratto alcuni oggetti preziosi, rapidamente dileguandosi. Alla malcapitata, comprensibilmente spaventata, non è rimasto altro che presentare una denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine.

In situazione dubbie l’invito da parte delle forze dell’ordine è sempre quello di diffidare e non aprire la porta.

