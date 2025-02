LOMAZZO – “Si comunica che a seguito del pensionamento del dottor Alberto Tettamanti, è entrato in servizio con un incarico temporaneo la dottoressa Lucia Cerrato”. Lo fanno sapere dall’Amministrazione civica di Lomazzo.

La dottoressa Cerrato prende in carico tutti i pazienti di Tettamanti senza necessità di alcun passaggio o nuova iscrizione. “Ringraziamo il dottor Tettamanti per il lavoro svolto nella nostra comunità e gli auguriamo ogni bene per il suo futuro – dicono dal Comune – Auguriamo alla dottoressa Cerrato un buono e proficuo lavoro per la salute dei nostri bambini e delle loro famiglie. Un grazie, da parte dell’Amministrazione, alla Croce Rossa Italiana sede di Lomazzo, che ha messo a disposizione, reso agibili, e arredato in tempo record, i locali per accogliere la nuova pediatria, i bambini e i loro genitori”.