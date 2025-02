Cronaca

SARONNO – Negli ultimi tempi, anche a Saronno e nelle aree circostanti si sono verificati episodi di truffe telefoniche in cui i malintenzionati si spacciano per carabinieri, utilizzando tecniche sofisticate per ingannare le vittime.

Il modus operandi:

I truffatori contattano telefonicamente le potenziali vittime, spesso persone anziane, presentandosi come appartenenti alle forze dell’ordine. Grazie a una tecnica chiamata “spoofing”, riescono a far apparire sul display del telefono della vittima il numero della caserma dei carabinieri, aumentando così la credibilità della chiamata. Durante la conversazione, inventano storie allarmanti, come incidenti stradali causati da un parente stretto, e richiedono somme di denaro per evitare presunti arresti o conseguenze legali.

Un precedente a Saronno:

Nel marzo 2024, una donna di 69 anni di Saronno è stata vittima di una truffa simile. Un individuo, fingendosi maresciallo dei carabinieri, l’ha contattata telefonicamente, sostenendo che un suo parente aveva causato un grave incidente e che era necessario un pagamento immediato per coprire le spese legali ed evitare l’arresto. La donna, persuasa dalla pressione psicologica, ha consegnato al truffatore 30.000 euro in contanti e gioielli di valore. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei veri carabinieri, il responsabile è stato arrestato poco dopo.

Prevenzione e consigli utili:

Per evitare di cadere vittima di tali raggiri, è fondamentale seguire alcune precauzioni:

Verificare l’identità dell’interlocutore: In caso di chiamate sospette, interrompere la conversazione e richiamare direttamente la caserma dei carabinieri o l’ente coinvolto utilizzando numeri ufficiali reperiti autonomamente.

In caso di chiamate sospette, interrompere la conversazione e richiamare direttamente la caserma dei carabinieri o l’ente coinvolto utilizzando numeri ufficiali reperiti autonomamente. Non fornire informazioni personali o finanziarie: Le forze dell’ordine non richiedono mai pagamenti o dati sensibili tramite telefono.

Le forze dell’ordine non richiedono mai pagamenti o dati sensibili tramite telefono. Allertare le autorità: Segnalare immediatamente qualsiasi tentativo di truffa alle forze dell’ordine locali.

Segnalare immediatamente qualsiasi tentativo di truffa alle forze dell’ordine locali. Informare amici e parenti: Diffondere la conoscenza di queste truffe, soprattutto tra le persone anziane, per aumentare la consapevolezza e la prevenzione.

Le forze dell’ordine stanno intensificando le campagne informative per mettere in guardia i cittadini su queste nuove forme di truffa, sottolineando l’importanza di rimanere vigili e di non esitare a segnalare episodi sospetti.

