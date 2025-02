Città

SARONNO – Il bilancio previsionale ritirato nella seduta di martedì 4 febbraio tornerà al vaglio dell’assemblea cittadina nei termini previsti dalle legge ossia prima della fine di febbraio. Mentre infuriano commenti e prese di posizione il sindaco Augusto Airoldi continua nella sua quotidiana attività in Municipio.

Il primo cittadino preferisce non entrare nel merito e non commentare dinamiche, equilibri e scenari ma conferma che il bilancio previsionale sarà riportato in consiglio e quindi sottoposto all’assemblea cittadina entro i limiti previsti dalla normativa ossia entro il 28 febbraio.

Airoldi evita quindi ogni polemica e anche dopo le forti prese di posizioni delle ultime ore, tra commenti controversi e colpi di scena, si limita a rimarcare il proprio impegno per la città e l’Amministrazione con una significativa chiosa “non intendo rimanere a scaldare la sedia se non si vuole approvare un bilancio così importante per la città”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti