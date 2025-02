Città

SARONNO – La terza passeggiata urbana organizzata dal Comune di Saronno nell’ambito del percorso di partecipazione alla revisione del Piano di governo del territorio è stata rinviata a causa delle previsioni meteo avverse.

L’evento, inizialmente fissato per sabato 8 febbraio, è stato spostato a sabato 22 febbraio per evitare disagi legati alla pioggia, considerando che il percorso attraversa le aree verdi del Parco Lura. Il ritrovo resta invariato: l’appuntamento è alle 11 nel parcheggio della scuola primaria Rodari in via Toti. Il sindaco, gli assessori e i tecnici comunali accompagneranno i partecipanti attraverso il quartiere, esplorando i grandi spazi verdi tra la zona Prealpi e il Parco Lura.

Resta invece confermata la quarta passeggiata urbana, prevista per sabato 15 gennaio.

