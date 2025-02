Città

SARONNO – Cuoricini rosa, rossi e bianchi per raccontare il proprio amore, chi fa battere il proprio cuore o ancora dove i saronnesi si siano sentiti amati. E’ l’inatteso spazio dell’amore realizzato nelle ultime ore in via San Cristoforo in vista del countdown per la festa di San Valentino.

In sostanza da qualche giorno, ad innamorate ed innamorati, viene offerta la possibilità di raccontare il proprio amore, i propri sentimenti rispondendo armati di pennarello e foglietti colorati a forma di cuore a diverse domande da “chi ti fa credere nell’amore?” a “dove hai lasciato un pezzo di cuore”.

Una proposta che è piaciuta tantissimo ai saronnesi che hanno lasciato molti messaggi per la propria metà, per la famiglia, per gli amici di oggi e del passato ma anche per i propri cuccioli. L’iniziativa ha raccolto consenti e apprezzamenti anche sui social.

Non è la prima volta che in via San Cristoforo, arteria dello shopping particolarmente attiva con eventi ed iniziative, vengono proposte attività interattive e allestimenti insoliti.

—-