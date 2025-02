Città

SARONNO – “Con dicembre si è chiuso il bilancio relativo alle piantumazioni effettuate dall’Amministrazione saronnese nel corso dell’anno 2024, quando sono state messe a dimora 73 piante di “pronto effetto”, ovvero già sviluppate, per un valore complessivo di 70mila euro”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito al verde cittadino.

“Le nuove piantumazioni hanno arricchito diverse aree della città, coinvolgendo vie, piazze e scuole con una varietà di essenze arboree. Alla scuola Collodi di via Toti sono stati messi a dimora due Liquidambar, mentre nell’area retrostante il parcheggio del Municipio in via Milano hanno trovato posto due Ippocastani. Nei pressi della stazione FNM di via General Cantore sono stati piantati tre Tigli, mentre in piazza San Francesco sono stati aggiunti due esemplari di Prunus Kanza. In via I Maggio si sono aggiunti otto Ibiscus, mentre viale Rimembranze ha visto l’arrivo di un Pero e sei Querce Palustris. Anche le piazze hanno beneficiato dell’intervento: in piazza Caduti Saronnesi e in via Vittime del Lavoro sono state messe a dimora due Querce Rosse per ciascuna area, così come in via Volonterio, via Alliata e via Toti, dove sono stati piantati rispettivamente un, tre e sei esemplari. In via Prealpi sono stati introdotti tredici Aceri Montani, cinque in via Grassi, mentre in via Milano sono stati piantati dieci Platani. Anche gli spazi più raccolti hanno ricevuto nuove essenze, come il Prunus Kazan in vicolo Pozzetto e l’Ulivo adulto in piazza Santuario, donato da due privati. Un contributo significativo è arrivato anche dal mondo associativo: nel Parco Aquilone, infatti, quattro associazioni ambientaliste e un operatore vivaistico hanno curato la piantumazione di cinque Liquidambar, contribuendo alla valorizzazione del verde cittadino.

A queste piantumazioni si aggiungono le 2300 tra piante e cespugli messi a dimora in prati incolti pubblici cittadini tramite il progetto di forestazione urbana a cura e con risorse reperite da Rete Clima per un valore complessivo di circa 40.000 euro. L’obiettivo è stato principalmente quello di ripristinare per uniformità viali alberati o aree verdi o parchi con le essenze delle tipologie pre-esistenti o viceversa con essenze diverse dalle precedenti perché più resistenti ai cambiamenti climatici”.

