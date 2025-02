Softball

SARONNO – Il presidente dell’Inox Team Saronno, Massimo Rotondo, e il tecnico venezuelano Wilmer Antonio Pino Solano hanno rinnovato il loro accordo per un’altra stagione. Dopo aver ricoperto il ruolo di vice allenatore nel 2024, Solano sarà il manager della prima squadra di Serie A1, oltre a guidare la formazione Under 18 e a occuparsi del settore giovanile.

Solano, nato nel 1975 in Venezuela e laureato in Scienze motorie, ha espresso il suo entusiasmo per l’incarico: “Ringrazio il Saronno Softball e il presidente Massimo Rotondo per la fiducia. Sarà una stagione diversa, con grandi responsabilità. Guiderò una squadra giovane ma con un enorme potenziale. L’obiettivo è far crescere le ragazze del vivaio e dar loro l’opportunità di entrare in prima squadra. Sono il futuro del Saronno Softball”.

La carriera italiana di Wilmer Antonio Pino Solano: