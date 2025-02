ilSaronnese

UBOLDO / ORIGGIO – Porterà il nome di Piero Zucca la nuova sede della protezione civile di Uboldo e Origgio. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino, Luigi Clerici: appena saranno completati i lavori nell’ex mercantile, sarà mandata una richiesta formale al prefetto per ufficializzare l’intitolazione. Non appena ne sarà data l’autorizzazione, la nuova casa della protezione civile porterà il nome dello storico coordinatore della protezione civile di Uboldo e Origgio, venuto a mancare lo scorso 15 gennaio. Aveva 65 anni.

Piero Zucca aveva passato 25 anni come coordinatore della protezione civile di Uboldo e Origgio: la sua dedizione al volontariato è il motivo per cui era conosciutissimo in tutto il circondario. Ora, però, nonostante l’avvertita mancanza, soprattutto durante gli incontri del gruppo con il sindaco Luigi Clerici e l’assessore alla sicurezza Matteo Croci, la protezione civile dovrà scegliere il nuovo coordinatore. L’assemblea dei soci si è riunita lo scorso lunedì 3 febbraio per scegliere il nome del nuovo delegato; dopo la ratifica del sindaco, il nuovo coordinatore sarà ufficialmente eletto.

