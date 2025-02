Città

SARONNO – Grande cordoglio in città per la scomparsa di Dario Molinari, storico membro del Lions Club Saronno del Teatro. Aveva 84 anni e nel corso della sua vita ha dedicato tempo ed energie alla comunità, promuovendo iniziative rivolte ai giovani e alla sensibilizzazione su temi sociali.

Entrato a far parte del Lions Club International nel 1982, ha fondato il club saronnese nel 1992, assumendo più volte la presidenza e coordinando progetti di servizio nelle scuole. Con impegno costante, ha promosso incontri su bullismo, dipendenze e tutela dell’ambiente, lasciando un segno importante.

Figura di riferimento per il Lions Club, era apprezzato per la sua disponibilità e il suo spirito di servizio. Grande appassionato di lettura e scrittura, nutriva un profondo interesse per la teologia. Un ultimo gesto di solidarietà ai funerali sabato scorso primo febbraio quando la famiglia ha chiesto di destinare eventuali offerte al Lions Club Saronno del Teatro per sostenere le iniziative a cui ha dedicato tanti anni.

