SARONNO – Gennaro Seguella è il nuovo head coach del Saronno, formazione che affronterà il prossimo campionato nazionale di serie C di baseball.

Casertano classe 1990, prima, terza base e lanciatore, dal 2025 dismetterà per la prima volta la casacca da atleta per vestire quella da allenatore, dirigerà di fatto quelli che fino a pochi mesi prima erano i suoi compagni di squadra. Seguella nella sua carriera da “player” oltre a quella del Saronno ha indossato sia la maglia del Reggia Caserta dove è sceso in campo in tutte le serie dalla C alla A, che quella del Foggia Baseball con la quale ha ottenuto anche una promozione in B.